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На Камчатке из-за циклона отмены занятия в школах

Происшествия

Атмосферный вихрь принес разрушительный ветер и снег

Петропавловск-Камчатский, 28 апреля 2017, 01:34 — REGNUM  На южные и восточные районы Камчатки обрушился тихоокеанский циклон, который сейчас влияет сразу на несколько районов полуострова, в том числе и на столицу края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM синоптики, атмосферный вихрь принес с собой мокрый снег и сильный ветер.

Основной удар стихии пришел по Петропавловску на ночь и утро пятницы, 28 апреля. В некоторых районах города прошел сильный мокрый снег. Причем почти штормовым ветром порвало провода электропередач, которые упали на дорогу, а также некоторые рекламные баннеры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевого центра, из-за плохой погоды принято решение отменить занятия в начальной школе в первой смене во всех образовательных учреждениях города.

В МЧС региона рассказали, что из-за мокрого снега, который принес циклон, по горным территориям региона объявлена лавинная опасность. Предупреждение будет действовать до 30 апреля. Любителям экстремальных видов спорта рекомендовано воздержаться от похода в горы.

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