Полиция Лондона: Мужчина, задержанный с ножом у парламента, готовил теракт

Лондон, , 01:31 — REGNUM Полиция Лондона подозревает мужчину, задержанного вблизи парламента, в подготовке теракта, передает Associated Press.

По информации полициейских, мужчина был вооружен несколькими ножами и готовился осуществить нападение. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, однако не успел применить холодное оружие.

В настоящий момент задержанного допрашивают следователи. Обвинение в терроризме пока не предъявлено.

По словам свидетелей, в задержании участвовали трое полицейских с автоматическим оружием и двое агентов в штатском. Во время ареста мужчина «был сильно избит».

Напомним, 27 апреля стало известно о задержании возле здания парламента Великобритании мужчины, вооруженного холодным оружием.

Особое внимание инцидент привлек из-за того, что 22 марта возле здания парламента, террорист с ножом напал на полицейских. До этого он протаранил пешеходов, двигаясь на машине по Вестминстерскому мосту. В результате теракта погибло четыре человека.

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