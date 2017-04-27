В индийском штате Манипур обнаружен схрон с оружием

Нью-Дели, , 22:37 — REGNUM Правоохранительные органы северного индийского штата Манипур обнаружили схрон с оружием в районе Кангпопки, 27 апреля сообщает The Economic Times.

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Оперативная информация о схроне поступила в правоохранительные органы штата утром 27 апреля. Оружие и боеприпасы находились в одном из частных домов, его владелец арестован полицией.

В результате обыска сотрудники полиции обнаружили два автомата AK-47, штурмовую винтовку EMERK MA-3, один пистолет, семь обойм, 215 боевых патронов.

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Напомним, несколько дней назад, 24 апреля, в восточном штате Чхаттисгарх произошло нападение боевиков в округе Сукма, 25 сотрудников Сил полиции центрального резерва (CRPF) погибли. Боевики организовали засаду в районе Беркапал.

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