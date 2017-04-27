Более 300 французских школьников отравились в Руане
Для помощи заболевшим детям были мобилизованы дополнительные бригады скорой помощи
Руан, Франция, 27 апреля 2017, 22:20 — REGNUM Более 300 школьников были экстренно госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во французском городе Руан, сообщает телеканал BFMTV.
По информации BFMTV, для помощи заболевшим детям были мобилизованы дополнительные команды скорой помощи.
В связи с этим происшествием власти региона Нормандия организуют оперативный центр для борьбы с заболеванием.
Местные власти рекомендуют родителям незамедлительно обращаться в медицинские учреждения, если у ребёнка наблюдаются боли в животе и сильная рвота.
Причины отравления и точное количество пострадавших до сих пор выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном университете (УрФУ) с 18 по 25 апреля произошло 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов, преподавателей и сотрудников.
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