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Более 300 французских школьников отравились в Руане

Происшествия

Для помощи заболевшим детям были мобилизованы дополнительные бригады скорой помощи

Руан, Франция, 27 апреля 2017, 22:20 — REGNUM  Более 300 школьников были экстренно госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во французском городе Руан, сообщает телеканал BFMTV.

По информации BFMTV, для помощи заболевшим детям были мобилизованы дополнительные команды скорой помощи.

В связи с этим происшествием власти региона Нормандия организуют оперативный центр для борьбы с заболеванием.

Местные власти рекомендуют родителям незамедлительно обращаться в медицинские учреждения, если у ребёнка наблюдаются боли в животе и сильная рвота.

Причины отравления и точное количество пострадавших до сих пор выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном университете (УрФУ) с 18 по 25 апреля произошло 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов, преподавателей и сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отравились студенты и сотрудники УрФУ

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