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Суд арестовал более 20 объектов недвижимости экс-главы Марий Эл Маркелова

Происшествия

Ранее сообщалось об аресте пяти квартир

Москва, 27 апреля 2017, 22:06 — REGNUM  Басманный суд Москвы наложил арест на 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд наложил обеспечительный арест на земельные участки, помещения и здания в Республике Марий Эл и Москве, находящиеся в собственности обвиняемого Маркелова», — цитирует Цареву ТАСС. По ее словам, речь идет о 23 объектах недвижимости.

Кроме того, арестованы земельный участок и здание в Марий Эл, принадлежащее предполагаемой сообщнице экс-главы Марий Эл главе компании «Телекомпания 12 регион» Наталие Кожановой.

По словам Царевой, апелляционную жалобу об избрании меры пресечения Маркелову Мосгорсуд рассмотрит 10 мая. Тогда же будет рассмотрена жалоба на арест Кожановой.

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Напомним, накануне стало известно об аресте трех квартир Маркелова — одной в Москве и двух в Йошкар-Оле, а также двух квартир, принадлежащих его мачехе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Маркелов находится в СИЗО Лефортово. Он был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

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По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
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