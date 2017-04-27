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Девять граждан РФ на снегоходах провалились под лёд на Шпицбергене

Происшествия

Норвежская береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию

Лонгйир, Шпицберген, Норвегия, 27 апреля 2017, 22:25 — REGNUM  На Шпицбергене девять российских граждан на снегоходах провалились под лед. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Life.

Сообщается, что спасателям удалось поднять из воды шесть человек. Четверо спасенных были госпитализированы. Двое остались на борту норвежского судна береговой охраны.

Спасательная операция продолжается.

Читайте развитие сюжета: Все российские туристы, провалившиеся под лёд на Шпицбергене, спасены

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