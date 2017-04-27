Девять граждан РФ на снегоходах провалились под лёд на Шпицбергене
Норвежская береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию
Лонгйир, Шпицберген, Норвегия, 27 апреля 2017, 22:25 — REGNUM На Шпицбергене девять российских граждан на снегоходах провалились под лед. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Life.Сообщается, что спасателям удалось поднять из воды шесть человек. Четверо спасенных были госпитализированы. Двое остались на борту норвежского судна береговой охраны.
Спасательная операция продолжается.
Читайте развитие сюжета: Все российские туристы, провалившиеся под лёд на Шпицбергене, спасены
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
NB!
27.04.17
Попадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
NB!
27.04.17
Враг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?