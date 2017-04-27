Девять граждан РФ на снегоходах провалились под лёд на Шпицбергене

Лонгйир, Шпицберген, Норвегия, , 22:25 — REGNUM На Шпицбергене девять российских граждан на снегоходах провалились под лед. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Life.

Сообщается, что спасателям удалось поднять из воды шесть человек. Четверо спасенных были госпитализированы. Двое остались на борту норвежского судна береговой охраны.

Спасательная операция продолжается.

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