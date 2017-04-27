Мёртвого кита обнаружили на пляже в Нью-Джерси
Мертвый кит может принадлежать к виду сейвал
Нью-Джерси, США, 27 апреля 2017, 21:46 — REGNUM Мертвого 13-метрового кита выбросило на берег пляжа в штате Нью-Джерси, 27 апреля сообщает Associated Press.
Мертвый кит может принадлежать к виду сейвал (ивасевый кит), однако плохое состояние туши не позволяет дать точную оценку, говорится в заявлении центра реабилитации морских млекопитающих.
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Туша животного плавала в море не менее трех дней, прежде чем ее выбросило на берег в районе города Томс Ривер. Мертвого кита разрезали на части и вывезли с пляжа при помощи грузового транспорта.
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Напомним, в марте текущего года мертвого 22-метрового кита обнаружили в КНР, недалеко от шанхайского порта. Морская полиция Шанхая приступила к расследованию обстоятельств смерти редкого кита — финвала. Причиной гибели животного могла стать деятельность человека.
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