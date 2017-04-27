Четверг, 27 Апреля 2017 года
22:10:06 МСК

Корабль ВМФ РФ «Лиман» мог столкнуться с сухогрузом в Босфоре из-за тумана

Происшествия

Российский исследовательский корабль «Лиман» затонул

Стамбул, Турция, 27 апреля 2017, 20:44 — REGNUM  Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман», затонувшее сегодня в 40 километрах от пролива Босфор, могло столкнуться с грузовым кораблем из-за тумана. Об этом сегодня, 27 апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на генеральное консульство России в Стамбуле (Турция).

«Экипаж российского судна спасен. Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман», — сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Береговая охрана Турции заявила, что все спасенные российские моряки были переправлены на борт военного корабля ВМС Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе пролива Босфор произошло столкновение исследовательского корабля ВМФ РФ «Лиман» с сухогрузом, шедшим под флагом Того.

«Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии. Команда боролась за плавучесть судна, но повреждения оказались слишком серьезными. В итоге команда покинула судно. Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасателями. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: Экипаж затонувшего в Черном море судна «Лиман» спасен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Анна ШвабауэрПопадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
27.04.17
Рубен Заргарян«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-Шахназаров«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
Улан-БаторМонголия Проблемы Байкала Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
Нью-ЙоркСША Информационная война против России Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
КраснодарРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное