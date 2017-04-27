Корабль ВМФ РФ «Лиман» мог столкнуться с сухогрузом в Босфоре из-за тумана

Стамбул, Турция, , 20:44 — REGNUM Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман», затонувшее сегодня в 40 километрах от пролива Босфор, могло столкнуться с грузовым кораблем из-за тумана. Об этом сегодня, 27 апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на генеральное консульство России в Стамбуле (Турция).

«Экипаж российского судна спасен. Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман», — сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Береговая охрана Турции заявила, что все спасенные российские моряки были переправлены на борт военного корабля ВМС Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе пролива Босфор произошло столкновение исследовательского корабля ВМФ РФ «Лиман» с сухогрузом, шедшим под флагом Того.

«Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии. Команда боролась за плавучесть судна, но повреждения оказались слишком серьезными. В итоге команда покинула судно. Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасателями. Никто не пострадал.

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