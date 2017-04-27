Полиция Берлина не считает нападение возле горбольницы терактом

Берлин, , 19:56 — REGNUM Берлинские правоохранительные органы исключают террористический мотив в нападении вооруженного мужчины на полицейских рядом с больницей в центре германской столицы. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщают германские СМИ со ссылкой на полицию.

Сообщается, что на данный момент полиция абсолютно исключает версию террористического акта. Нет никаких данных, что нападение как-то связано с террористической деятельностью.

Также отмечается, что сотрудники полиции прибыли в городскую больницу по другому делу, никак не связанному с нападением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции возле городской больницы в центре Берлина. Он получил ранения и был госпитализирован.

Его мотивы устанавливаются.

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