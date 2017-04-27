Двое полицейских получили ранения при задержании экстремиста во Франции

Сен-Дени, Франция, , 19:49 — REGNUM Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения на французском острове Реюньон при задержании подозреваемого в связях с радикальными исламистами, 27 апреля сообщает Associated Press.

Двое сотрудников полицейского спецназа получили ранения во время задержания «опасного» подозреваемого, заявила представитель местной администрации Мишель Томас. Ранения не опасны для жизни.

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Напомним, в настоящий момент Франция находится в режиме чрезвычайного положения, который был введен после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения.

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Неделю назад в Париже погиб сотрудник полиции. Ответственность за нападение на полицейского взяла на себя террористическая группа «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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