За участие в сирийском конфликте гражданин Латвии осужден на четыре года

Рига, , 19:21 — REGNUM Суд Видземского предместья Риги сегодня, 27 апреля, приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как пояснил адвокат Гринбергса Райтис Мединьш, его подзащитный был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона — об участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира или государства и в военных преступлениях. Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за противоправное участие в вооруженном конфликте по статье 77.1 Уголовного закона. В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, прокурор требовала приговорить Гринбергса к 11 годам лишения свободы.

Гринбергс не признал своей вины в инкримируемых ему преступлениях. Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона — о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозило лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре 2016 года приняли решение о его депортации. Под конвоем молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

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