В Дагестане остаются в больнице 10 пострадавших от взрыва гранаты

Махачкала, , 19:31 — REGNUM Один пострадавший при взрыве гранаты в дагестанском селе Агвали выписан из больницы, еще 10 остаются в медучреждениях. Среди госпитализированных — пятеро детей. У пострадавших множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Состояние девяти из них оценивается как удовлетворительное. Один пострадавший, 9-летний, находится в стабильно тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

«Хирурги Детской реабилитационной клинической больницы провели ему сложнейшую операцию по извлечению осколков гранаты из головы», — сообщили ИА REGNUM 27 апреля в министерстве здравоохранения Дагестана.

Семеро пострадавших, в том числе прооперированный, находятся в центральной больнице Цумадинского района. Троих разместили в медучреждениях Махачкалы.

Как рассказали ИА REGNUM в МВД Дагестана, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». По официальной версии, 13-летний житель села нашел гранату на берегу реки Гадиринка.

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После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших

Придя в компьютерный зал, он передал ее своему однокласснику, у которого она выпала из рук и закатилась под стол. В этот момент и произошел взрыв. Мальчик, который принес гранату, не пострадал. Ему не грозит уголовная ответственность из-за несовершеннолетнего возраста. Принявший гранату ребенок скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв гранаты произошел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района 24 апреля. При взрыве погиб один человек и 11 пострадали. Трое из них, получившие черепно-мозговые травмы и ранение грудной клетки, были доставлены в медучреждения Махачкалы на вертолете Росгвардии. Для оказания помощи пострадавшим в Дагестан был командирован главный детский хирург министерства здравоохранения РФ Евгений Фелькер.

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