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В Ярославской области возбудили 12 уголовных дел против браконьеров

Происшествия

В регионе ограничена рыбалка на время нереста

Рыба
Иллюстрация: Ru.torange.biz
Рыба

Ярославль, 27 апреля 2017, 18:28 — REGNUM  В Ярославской области за первую декаду нереста возбудили 12 уголовных дел по факту нарушения правил рыболовства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

«Мы задерживали нарушителей в Некоузском, Рыбинском, Брейтовском и Некрасовском районах. Их действия подходят под статью Уголовного кодекса «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Недавно, к примеру, мы задержали браконьера на реке Сутка около села Верхне-Никульское Некоузского района. Он ловил сетями и выловил 21 рыбу. Ущерб от таких действий больше 3 тысяч рублей», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в отделе организации и применении административного законодательства ярославского УМВД.

Всего за первую декаду нереста проведено 198 рейдов, возбуждено 12 уголовных дел по факту нарушения Правил рыболовства, составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, изъята 21 браконьерская сеть, 364 кг браконьерской рыбы.

Ограничения для рыболовства установлены с 15 апреля по 15 июня. Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Помимо этого согласно правилам рыболовства действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время нерестового периода на водных объектах Ярославской области.

«Данные ограничения направлены на обеспечение благоприятных условий для нереста рыб, исключающих шумовое воздействие, предотвращение гибели нерестящихся рыб на мелководье от механического воздействия моторов лодок, предотвращение гибели икры и личинок от волны, которой они выбрасываются на берег», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов.

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Браконьерство
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