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Стрельба в новгородском ночном клубе: обвиняемые заключены под стражу

Происшествия

Двое 34-летних новгородца устроили стрельбу в ночном клубе Великого Новгорода, ранив посетителя

Великий Новгород, 27 апреля 2017, 18:23 — REGNUM  Двое 34-летних жителей Великого Новгорода решением суда заключены под стражу по обвинению в хулиганстве в одном из городских ночных клубов, где ночью 22 апреля они устроили стрельбу из охотничьего ружья, ранив одного из посетителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, решение о мере пресечения в отношении обвиняемых Новгородский районный суд принял сегодня, 27 апреля, и накануне, 26 апреля.

Новгородцы обвиняются по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Решением суда оба останутся под стражей до 21 июня 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в ночном клубе пострадал 23-летний новгородец — он получил ранение стопы. После случившегося злоумышленники скрылись, но были задержаны — для их поиска вводился план «Перехват». Охотничье ружьё полицейские у них изъяли.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие

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