В Калининградской области от угарного газа погибли 5 человек

Калининград, , 18:16 — REGNUM В Калининградской области от угарного газа погибли пять человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре регионе, трагедия произошла в городе Краснознаменске.

«Сегодня, 27 апреля, от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире № 11 двухэтажного дома довоенной постройки обнаружены тела двух женщин, — сообщили в ведомстве. — При выезде на место происшествия сотрудниками полиции была вскрыта смежная квартира №12, где обнаружены ещё три тела, один из которых ребенок в возрасте около 6 лет».

По предварительным данным отравление произошло в результате утечки угарного газа. Ход проверки взят на особый контроль и.о. прокурора Калининградской области.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз массовое отравление угарным газом произошло в Калининграде в декабре 2016 года. Тогда скончались две женщины, среди которых член паралимпийской сборной России по легкой атлетике Мария Чикина.