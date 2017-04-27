В центре Берлина у городской больницы произошла стрельба

Берлин, , 17:53 — REGNUM Стрельба произошла в отделении неотложной помощи городской больницы, расположенной в центре Берлина. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает агентство DPA.

Сообщается, что вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции возле здания больницы. Нападавший получил ранения и был тут же госпитализирован.

Его мотивы уточняются.