В центре Берлина у городской больницы произошла стрельба
Напавший на полицейских мужчина ранен
Берлин, 27 апреля 2017, 17:53 — REGNUM Стрельба произошла в отделении неотложной помощи городской больницы, расположенной в центре Берлина. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает агентство DPA.
Сообщается, что вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции возле здания больницы. Нападавший получил ранения и был тут же госпитализирован.
Его мотивы уточняются.
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