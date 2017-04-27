Обыск проходит в московском офисе «Открытой России»

Москва, , 17:25 — REGNUM В московском офисе иностранной некоммерческой организации «Открытая Россия», основанной Михаилом Ходорковским, проходят обыски. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила журналистам координатор «Открытой России» по Москве Мария Баронова.

Она сообщила, что в 16:00 в московский офис «Открытой России», расположенный во Фроловом переулке, пришли порядка 30 бойцов Росгвардии в сопровождении полиции и понятых.

Правоохранители начали обыск. Идет изъятие техники, документации и иных материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Генеральная прокуратура России признала «Открытую Россию» нежелательной в РФ организацией. При этом в сообщении Генпрокуратуры было сказано, что нежелательными организациями признаны ПО «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (обе зарегистрированы в Великобритании), а также «Институт современной России» (США).

Позже Баронова заявила, что эти организации якобы не имеют никакого отношения к российскому движению «Открытая Россия». Но эта информация не соответствует действительности.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что признание деятельности его организации нежелательной на территории РФ связано с тем, что московское отделение «Открытой России» организовывает 29 апреля уличную акцию в столице. Эта акция является незаконной, так как не прошла процедуру согласования с мэрией города.

В ходе акции предполагается передать в администрацию президента письма с требованием к Владимиру Путину не выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ на выборах 2018 года.

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