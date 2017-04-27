В результате атаки боевиков на юге Таиланда погибли пять полицейских

Бангкок, , 17:01 — REGNUM В результате взрыва придорожной бомбы и вооруженного нападения боевиков погибли пять сотрудников правоохранительных органов Таиланда, сообщает 27 апреля Bangkok Post.

Засада на полицейский патруль была организована в южной провинции Наратхиват, еще один сотрудник полиции получил тяжелое ранение.

Бомба взорвалась примерно в 14:00 по местному времени, когда патруль подъезжал к деревне Ринге. Взрывное устройство содержало металлические шипы.

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Перед взрывом патруль из шести человек проехал мимо группы вооруженных людей, одетых в зеленую форму сотрудников пограничной службы. Группа переодетых боевиков находилась в 100 метрах от полицейского патруля, когда раздался взрыв, после чего 10 нападавших открыли огонь.

Перед тем, как скрыться, боевики забрали у полицейских шесть автоматических винтовок М16 и добили нескольких раненых.

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Напомним, раньше южные провинции Яла, Паттани и Наратхиват являлись частью независимого государства, когда они вошли в состав Таиланда, начались столкновения между малайцами-мусульманами и буддистским большинством страны.

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