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Памятный знак дивизии СС «Галичина» в Тернополе облили красной краской

Происшествия

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Тернополь, Украина, 27 апреля 2017, 16:58 — REGNUM  На Украине в городе Тернополе неизвестные облили красной краской памятный знак, установленные в честь дивизии СС «Галичина». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Сообщается, что утром 27 апреля работники коммунального предприятия «Объединение парков культуры и отдыха» обнаружили, что памятный знак в честь дивизии СС «Галичина», установленный в парке Топильче, облит красной краской.

В Тернопольском городском совете указали, что памятный знак был облит в преддверии 28 апреля — дня 74-й годовщины создания дивизии СС «Галичина». В Совете называют это происшествие «актом вандализма».

Коммунальщики сообщили о произошедшем полиции и оперативно очистили знак от красной краски.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года из украинских националистов, которые хотели воевать против Советского Союза. Дивизия входила в состав войск СС Третьего Рейха.

До июля 1944 года дивизия занималась карательными операциями против партизан во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. Летом 1944 года германское командование задействовало дивизию СС «Галичина» в боях с Красной армией в битве за Броды. Дивизия была практически полностью уничтожена.

Затем нацисты провели переформирование дивизии и снова использовали украинских националистов против партизан. «Галичина» принимала участие в подавлении словацкого антинацистского восстания (лето-осень 1944) и в боях с югославскими партизанами (конец 1944).

В конце войны «Галичина» была задействована в обороне Вены (апрель 1945 года). Когда Красная армия взяла Вену, оставшийся личный состав дивизии СС «Галичина» сдался западным союзникам, чтобы избежать заслуженной кары от СССР.

После войны было установлено, что военнослужащие дивизии СС «Галичина» совершали военные преступления против мирного населения. Нюрнбергский трибунал признал войска СС, в которые входила дивизия «Галичина» преступной организацией.

Однако воевавшие в составе дивизии СС «Галичина» украинские националисты не понесли никаких наказаний за свои военные преступления и сперва осели в Мюнхене в американской зоне оккупации. Затем бывшие военнослужащие этой дивизии компактно поселились в Германии, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Великобритании.

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