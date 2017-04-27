В Воронеже на пожаре погиб трехлетний мальчик

Воронеж, , 16:35 — REGNUM В Воронеже в результате пожара в двухкомнатной квартире одного из домов в Железнодорожном районе погиб трехлетний мальчик — родители отлучились в магазин, оставив сына с приятелем. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 25 апреля. По версии следствия, в этот день у родителей мальчика в гостях находился их знакомый, вместе с которым они распивали спиртное. Через некоторое время хозяева дома отправились в магазин, а сына оставили под присмотром приятеля. Когда они вернулись, то их квартира горела. При тушении пожара было обнаружено тело ребенка. Их приятель госпитализирован в больницу с ожогами. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, ход расследования уголовного дела по факту гибели ребенка взят на контроль прокуратурой.