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В Таиланде изъяли более 4 миллионов таблеток метамфетамина

Происшествия

Подозреваемых задержали в северной провинции Чианграй

Бангкок, 27 апреля 2017, 16:39 — REGNUM  Полиция Таиланда арестовала двух подозреваемых в контрабанде 4 миллионов таблеток метамфетамина, 27 апреля сообщает Bangkok Post.

Наркотики были обнаружены в северной провинции Чианграй. Подозреваемых задержали 27 апреля после автомобильной погони в районе Чианг Саен примерно в 03:00 по местному времени.

Еще двум подозреваемым удалось скрыться. На заднем сиденье автомобиля Chevrolet Trailblazer обнаружили 4 млн 16 тыс. таблеток метамфетамина и 149 килограммов кристаллического метамфетамина.

Задержанные доставлены в Бангкок в Бюро по борьбе с наркотиками, в настоящий момент следователи проводят допрос.

Напомним, 24 апреля в провинции Чумпхон полицейские изъяли 248 пакетов, в которых находились 496 тыс. таблеток метамфетамина. Правоохранительные органы арестовали шесть человек.

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