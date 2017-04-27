Четверг, 27 Апреля 2017 года
17:38:08 МСК

Калужского врача обвиняют в смерти младенца

Происшествия

Пожилой женщине грозит наказание в виде лишения свободы на 2 года

Пустая кроватка
GDJ
Пустая кроватка

Калуга, 27 апреля 2017, 16:28 — REGNUM  В Калужской области 70-летняя пенсионерка, бывший участковый врач-педиатр обвиняется правоохранителями в причастности к смерти 4-месячной девочки. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц.

По версии следствия, в период наблюдения больного ребенка с 30 ноября по 9 декабря 2015 года участковый врач-педиатр неверно оценила тяжесть состояния 4-месячной девочки. Медик не вызвала бригаду скорой медицинской помощи и не организовала транспортировку ребенка в детское отделение районной больницы. Получив по телефону сведения об отсутствии в больнице мест и врача-педиатра, мер по госпитализации ребенка в другие медицинские учреждения педиатр не приняла.

Также врач не в полной мере следовала стандартам оказания медицинской помощи, считают в СК. В результате ребенок скончался у себя дома в ночь на 9 декабря 2015 года.

На основе собранных материалов следствие пришло к выводу, что девочке была показана госпитализация, которая позволила бы провести полное обследование, включая рентгенологическое и лабораторное. Динамическое наблюдение специалистов стационара могло повысить эффективность лечения патологии и предотвратить летальный исход. Мать ребенка от госпитализации не отказывалась.

Обвинительное заключение в отношении бывшего врача утверждено прокуратурой и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Подозреваемая может лишиться свободы на два года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших по вине медицинских работников пациентов достигает в России порядка 50 тысяч человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачебную ошибку в больнице Оренбуржья оценили в 1 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва
ПермьРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное