Минобороны РФ: Экипаж затонувшего в Черном море судна «Лиман» спасен

Севастополь, , 16:26 — REGNUM Исследовательский корабль Черноморского флота России «Лиман» затонул после того, как получил пробоину ниже ватерлинии. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 40 километрах от пролива Босфор исследовательское судно ВМФ России «Лиман» столкнулось с судном «Ашот-7». В результате столкновения «Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии.

Экипаж боролся за плавучесть судна, но усилия успехом не увенчались. В итоге корабль затонул. Все члены экипажа были эвакуированы турецким спасательным судном.

«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота «Лиман» в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — сказано в сообщении Минобороны России.

Недалеко от места крушения судна находится другой российский корабль «Улус-стар». Он заберет российских моряков с турецкого спасательного судна. «Улус-стар» доставит всех членов экипажа на базу Черноморского флота.

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