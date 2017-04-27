В Гватемале автобус сбил 11 школьников в ходе акции протеста

Гватемала, , 16:24 — REGNUM По меньшей мере, 11 учеников старших классов школы, вышедших 26 апреля на акцию протеста в столице Гватемалы, получили серьезные травмы после наезда на них транспортного средства, сообщает канал TeleSur.

Согласно заявлению представителя муниципальной дорожной полиции Амилкара Монтехо, автомобиль наехал на учеников, протестовавших перед своей школой в Гватемале против предполагаемых нарушений в образовательном процессе.

В записях, транслируемых местными СМИ, видно, как группа учеников вышла на проезжую часть и перекрыла движение.

Инцидент произошел в 7-м районе столицы. После наезда на группу учеников, стоявших на проезжей части шоссе Сан-Хуан, водитель, не покидая транспортного средства, скрылся с места происшествия, сметая школьников на своем пути.

Момент аварии запечатлели в нескольких видео случайные очевидцы и загрузили в социальные сети.

В больнице имени Рузвельта подтвердили, что к ним поступило 11 подростков, девять девочек и два мальчика. Один из них находится в тяжелом состоянии и перенес ампутацию правой ноги. Подросток остается в палате интенсивной терапии.

Представители национальной полиции сообщили о том, что автомобиль серого цвета проехал сквозь толпу протестующих несовершеннолетних, некоторые из них лежали в это время на земле и просили водителя остановиться. Человек за рулем автомобиля не пока не идентифицирован.

Напомним, ученики Национальной школы коммерческих наук ранее объявили, что требуют к себе представителей Министерства образования Гватемалы и будут протестовать, пока те не прибудут, чтобы выслушать их просьбу. При этом учителя данной школы проигнорировали обращение учеников, посчитав причину их протеста незначительной.