В Магадане вынесли приговор врачам-взяточникам

Сусуман, Магаданская область, , 15:41 — REGNUM В Магадане вынесен приговор по делу врачей-взяточников. Заведующую терапевтическим отделением третьей городской поликлиники Светлану Магинскую и ее сообщников признали виновными в выдаче поддельных справок, пишет ОТР.

По приговору суда Светлана Магинская должна выплатить 250 тысяч рублей штрафа, также она три года не имеет права занимать должности, связанные с выдачей медицинских справок. Сейчас врач продолжает работать в третьей поликлинике, но занимается только лечением пациентов. До этого она возглавляла комиссию по профосмотрам — за каждый документ пациенты платили от 2 до 7 тысяч рублей.

Как рассказал Роберт Косарев, помощник прокурора Магадана:"Граждане, не прошедшие медкомиссию в полном объеме, за взятку получали медзаключения об отсутствии у них противопоказаний для управления транспортными средствами, получали право на приобретение лицензии на оружие. Об отсутствии медицинских противопоказаний в опасных условиях труда, тем самым ставили под угрозу жизнь и здоровье других граждан».

Штрафы до 20 тысяч рублей заплатили и пациенты Магинской. Сейчас все справки, которые были выданы незаконно, аннулированы.