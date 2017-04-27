СКР: Слухи о перегрузке разбившегося в Сочи Ту-154 неверны

Москва, , 15:39 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что причиной катастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем (25 декабря 2016 года) стала перегрузка, не соответствуют действительности, сообщила 27 апреля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна ТУ-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — сообщила Петренко.

По словам представителя Следственного комитета, уголовное дело, возбужденное после крушения самолета, продолжается, и окончательное решение не принято. В рамках расследования предстоит провести ряд летно-технических экспертиз.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — сказала она.

Напомним, 26 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на участвующих в расследовании специалистов сообщила, что самолет был перегружен: вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял более 110 тонн. Экипаж не знал о перегрузке и «взлетал, исходя из допустимого взлетного веса пилотируемой машины».

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Авиакатастрофа произошла 25 декабря: самолет летел из Москвы и совершил посадку в Адлере (Сочи) для дозаправки. После дозаправки он взлетел и направился в Сирию на российскую авиабазу «Хмеймим», но через несколько минут упал в море.

На самолете Ту-154 Минобороны РФ летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа авиалайнера.

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