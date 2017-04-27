Три убийства: В Екатеринбурге заслушали последнее слово «Тропиканки»

Алапаевск, Свердловская область, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге подсудимые по уголовному делу по обвинению в мошенничестве и убийстве нескольких человек в посёлке Нейво-Шайтанский выступили с последним словом. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Обвиняемая в мошенничестве, и убийствах Светлана Степенько, которую в посёлке прозвали «Тропиканка», в своей речи сказала, что действительно должна Наталье Глаголевой (обвиняется в мошенничестве) денежные средства, которые намеревалась отдать после продажи квартиры. При этом она заявила, что кредиты ни на кого не оформляла, никого не убивала и вины своей не признаёт.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, владелица магазина меховых изделий Наталья Глаголева вступила в сговор со Светланой Степенько, которая ранее задолжала ей значительную денежную сумму. Она предложила должнице оформлять фиктивные кредиты на покупку меховых изделий, а полученные средства пошли бы на погашение задолженности. Впоследствии Светлана Степенько находила граждан, которых различными путями (уговором или обманом) заставляла подписывать бумаги на кредит. При этом граждане, которые в основном вели асоциальный образ жизни, не получали денег или выкупленный на них товар. Ими было привлечено трое граждан, а общая сумма нанесённого ущерба банку их мошенническими действиями составила свыше 230 тысяч рублей.

После того, как служба безопасности банка заинтересовалась сомнительными кредитами, «Тропиканка», по версии следствия, решила избавиться от ненужных свидетелей. Для этого она вместе с Ильёй Муравьёвым и Вячеславом Неглецом в период с декабря 2015 по январь 2016 года организовала убийства трёх граждан, таким образом, чтобы это выглядело как случайные смерти. Одну из жертв злоумышленники напоили спиртным и устроили поджог. Другую, вывезли в малолюдное место и оставили замерзать. В третьем случае было сымитировано разбойное нападение — потерпевшего забили насмерть железными прутами.

Отметим, что на суде прокурор попросил для Светланы Степенько 15 лет лишения свободы. Приговор подсудимым будет вынесен 17 мая.

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