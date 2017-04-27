В колонии в Новгородской области осуждённый покончил с собой

Валдай, Новгородская область, , 15:15 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета России по Новгородской области проводят доследственную проверку по факту суицида в мужской исправительной колонии №4, расположенной в городе Валдае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, 37-летний осуждённый покончил с собой в помещении, расположенном на территории колонии, в ночь на 27 апреля.

«В ходе осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе управления.

В ходе проверки назначены необходимые медицинские исследования, устанавливаются причины суицида.

По данным СМИ, погибший мужчина был осуждён за кражу на 4,5 года.