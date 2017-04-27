Взрыв в Балаклее: Гражданские локаторы уловили БПЛА, а военные — нет

Балаклея, Украина, , 15:10 — REGNUM Следствие по делу подрыва склада в Балаклее не смогло установить, был ли причиной взрыва беспилотник, пишет 27 апреля украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, следствие совместно с представителями «Украэроруха» провело два следственных эксперимента с целью уточнить, имел ли отношение к взрывам беспилотный летательный аппарат.

По данным первого эксперимента выяснилось, что военная система ПВО в день взрыва склада в Балаклее должна была зафиксировать беспилотник, однако никаких данных о летательных аппаратах в тот день не поступало.

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По данным второго эксперимента стало ясно, что военная система ПВО не обнаруживает те летательные объекты, которые может обнаружить гражданская система локаторов «Украэроруха». В то же время стало известно, что гражданские локаторы зафиксировали в день взрыва летательный аппарат, и данная информация была сразу передана военным.

Таким образом, следствием назначен третий, заключительный эксперимент, который должен окончательно разъяснить роль беспилотника во взрыве, если БПЛА действительно имел место быть во время происшествия.

Напомним, взрыв на крупнейшем складе Украины в Балаклее Харьковской области произошел в ночь на 23 марта. В результате начался пожар, в котором сгорели две трети боеприпасов склада. Вокруг склада была оцеплена зона радиусом 10 км, все жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию и заявила, что ее устроили гражданские лица при помощи беспилотного летательного устройства.

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