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Жертвы крушения «Боинга» получили пожертвования со спецсчета МЧС Киргизии

Происшествия

Следить за покупкой жилья для пострадавших будет специальная правительственная комиссия

Бишкек, 27 апреля 2017, 15:03 — REGNUM  Накопившиеся на спецсчете Министерства чрезвычайных ситуаций 100 млн 499,3 тыс. сомов (84,45 млн рублей), пожертвованные неравнодушными гражданами, перечислены на персональные банковские счета пострадавшим и родственникам погибших в результате авиакатастрофы жителей поселка Дача-СУ. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечается, что сделано это было по просьбе самих жертв авиакатастрофы, посчитавших безналичный вариант размещения денежных средств наиболее удобным, поскольку он позволит наиболее эффективно оплачивать текущие и иные расходы, в том числе на покупку нового жилья взамен разрушенного турецким авиалайнером.

Чтобы избежать махинаций и рационально использовать эти деньги, процесс покупки жилья для пострадавших будет отслеживаться специально созданной для этого правительственной комиссией.

«В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья, отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи, по согласованию с ними, временные жилища будут освобождены. Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания «ACT Airlines», — резюмировали в Кабинете министров Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку для дозаправки в аэропорт «Манас» упал на дачный поселок Дача-СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, пострадали не менее 15 человек, а также были разрушены 23 жилых дома. Ущерб от произошедшего чрезвычайного происшествия киргизстанские власти оценили в 186,5 млн сомов (свыше 156,72 млн рублей по текущему курсу).

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