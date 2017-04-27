Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших

Краснодар, , 14:58 — REGNUM В Краснодарском крае дорожно-транспортное происшествие унесло жизни четырех человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла 27 апреля около полудня в Тимашевском районе края.

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На 14 километре автодороги «Тимашевск — Полтавская» лоб в лоб столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель грузового автомобиля Volvo. Он столкнулся с автомобилем Ford. Обе машины вылетели за пределы трассы.

Жертвами ДТП стали четыре человека. Несовместимые с жизнью травмы получили водитель грузовика, а также водитель и два пассажира микроавтобуса. Они скончались на месте аварии.

Точные причины и обстоятельства предстоит установить. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля назад на трассе на Кубани произошла еще одна смертельная авария. Две машины — Geely Emgrand и Lada Vesta — столкнулись в районе поселка Кирова в Новокубанском районе на 138-м км федеральной автодороги «Кавказ». Три человека погибли, пострадал семилетний ребенок.

Добавим, что за прошедшие сутки 27 апреля, по данным ГИБДД, на дорогах Кубани в восьми дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек.

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