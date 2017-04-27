В Черном море исследовательское судно ЧФ «Лиман» получило пробоину

Севастополь, , 14:52 — REGNUM В Черном море недалеко от пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота «Лиман» получило пробоину в результате столкновения с судном «Ашот-7», сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел в 40 километрах от Босфора. В результате столкновения у «Лимана» поврежден правый борт ниже ватерлинии.

«Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», — говорится в сообщении Минобороны. Принадлежность второго судна уточняется.

Корабли из состава дежурных сил Черноморского флота направлены на место аварии. Также туда прибудет спасательная команда на самолете Ан-26.

«Лиман» — средний разведывательный корабль Черноморского флота. В конце января 2017 года судно вернулось из похода в Средиземное море, где выполняло задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России.