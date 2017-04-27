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В Киеве требуют отставки министра социальной политики

Происшествия

Около 300 человек вышло на митинг

Киев, 27 апреля 2017, 14:42 — REGNUM  Около 300 человек пикетируют здание министерства социальной политики Украины 27 апреля в Киеве, сообщает ИА «Новороссия».

Акция началась накануне Всемирного дня охраны труда (28 апреля) и в преддверии Дня международной солидарности трудящихся. Участники митинга заявляют, что акция может стать бессрочной, если их требования не будут выполнены.

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Среди митингующих находятся националисты партии «Свобода», представители «Народного контроля», члены Независимого профсоюза горняков.

Митингующие требуют увольнения министра социальной политики Украины Андрея Ревы за антисоциальную политику и отмену поправок к Трудовому закону, которые нарушают международные нормы.

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В свою очередь, профсоюзы заявляют о необходимости погашения долга перед трудящимися. По их словам, задолженность правительства перед рабочими достигла $74 млн.

Напомним, ранее украинские националисты партии «Свобода» совместно с представителями ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста в Киеве. Протестующие требовали отменить поправки в Трудовой кодекс Украины, который, по их мнению, нарушает международные нормы.

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