Во Франции задержан мужчина, протаранивший префектуру в Савойе

Шамбери, Франция, , 14:32 — REGNUM Во Франции водитель автомобиля протаранил ограждение и въехал во двор префектуры департамента Савойя в городе Шамбери, пишет Figaro.

Инцидент произошел вечером 26 апреля. Около 21:00 по местному времени (22:00 мск) 59-летний мужчина на машине врезался в ограду префектуры.

В его машине был найден газовый баллон. По имеющейся информации, задержанный мужчина ранее не был знаком полиции, однако он не раз был пациентом психиатрической больницы.

Злоумышленника задержали с применением электрошокера. Полиция рассматривает все причины произошедшего, однако версия теракта не является основной.