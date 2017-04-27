14 автомобилей столкнулись в ДТП в Самарской области, есть пострадавшие

Жигулевск, Самарская область, , 14:32 — REGNUM Дорожная авария с участием 14 транспортных единиц произошла 27 апреля в 7:05 в Жигулевске. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров автобуса «ПАЗ», семеро из которых после оказания медицинской помощи отпущены домой, еще один пострадавший госпитализирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

По предварительной версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля «КамАЗ», за рулем которого находился 55-летний уроженец одной из соседних республик, проживающий в Кировской области. В результате этого водитель грузовика допустил наезд на вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель «КамАЗа» находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Движение на данном участке автодороги полностью восстановлено.