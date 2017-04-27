В производственном комплексе Oriflame в Подмосковье проходят обыски

Ногинск, Московская область, , 14:18 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, проходят обыски в центральном офисе российского отделения косметической компании Oriflame и в подмосковном производственно-логистическом комплексе шведской компании, передает «Радио 1».

Правоохранительные органы подозревают руководство «Орифлейма в России» в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.

По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур.

В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад — в апреля 2016 года в офисе Oriflame в Москве также проводились обыски. ФСБ проводила выемку документов по претензиям ФНС к российской «дочке» шведской компании — ООО «Орифлэйм косметикс». Одна из версий проведения обысков была проверка по информации об уклонении от платы налогов.