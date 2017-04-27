В Саратове на набережной людей напугала гадюка

Саратов, , 14:25 — REGNUM Ядовитая змея длиной больше 1 метра выползла на первый уровень Набережной Космонавтов у воды, где грелась на солнце. Напуганные жители позвонили по телефону экстренной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Саратовской городской службе спасения.

Змею люди обнаружили 26 апреля около 12:30. Приехавшие специалисты городской службы спасения поймали гадюку, отвезли и выпустили в лесопарк Кумысная поляна.

По словам специалистов, подобные случаи не раз были в Саратове, весной змеи выползают и греются на солнце. Когда это происходит в черте города, люди пугаются. Но чаще, связанные со змеями вызовы, происходят из-за халатности сотрудников зоомагазинов в жилых домах — присмыкающихся обнаруживают в подъездах на лестничных площадках.