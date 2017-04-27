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«Калининградских чиновников следует признать соучастниками террористов»

Происшествия

Мнение экс-депутата Госдумы о последствиях поимки 12 членов исламистской террористической группировки в Калининграде

Задержанные члены террористической ячейки
Иллюстрация: Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ
Задержанные члены террористической ячейки

Калининград, 27 апреля 2017, 14:10 — REGNUM  Должностные лица в Калининградской области, незаконно выдавшие документы на работу гражданам Узбекистана террористической группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны быть приравнены к соучастникам террористов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 27 апреля, депутат Госдумы VI созыва, в прошлом — командир спецподразделения ВМФ в Калининградской области Андрей Колесник.

Напомним, вчера региональное управление ФСБ заявило о поимке 12 выходцев из Средней Азии, которых подозревают в вербовке калининградцев в международную экстремистскую организацию.

По словам официального представителя УФСБ по Калининградской области Натальи Панюшкиной, задержанные мужчины ранее были объявлены в розыск в Узбекистане за ряд экстремистских преступлений. При этом, как выяснилось, члены ячейки террористической группировки проживали в Калининграде уже четыре года, работая гастарбайтерами в строительно-ремонтных бригадах.

«Надо выяснить, как они сюда попали и кто им выдавал в течение такого длительного времени разрешения на работу в России, — сказал Колесник. — Если же выяснится, что выдача документов была незаконной, то должностных лиц, которые это сделали, надо признать соучастниками террористов».

«Судить не за взятку, а за соучастие. Это совершенно другие сроки, и тогда чиновники и бизнесмены сто раз подумают, стоит ли экономить на рабочей силе», — подчеркнули Колесник.

Экс-депутат Госдумы добавил, что Калининградской областная Дума, обладающая законодательной инициативой, вполне может внести на рассмотрение подобный законопроект.

По словам представителя УФСБ, члены террористической ячейки были задержаны «в ходе долгой планомерной работы».

Лидером ячейки, по данным ведомства, является 32-летний гражданин Узбекистана, родственники которого также могут быть причастны к международному терроризму. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формирования, действующим на территории Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде ФСБ задержала 12 предполагаемых террористов

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