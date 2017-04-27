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В покушении на Кадырова могут обвинить трех жителей Чечни: СМИ

Происшествия

Следствие по делу о покушении уже завершено

Грозный, 27 апреля 2017, 13:44 — REGNUM  В Чечне завершено следствие по делу о подготовке покушения на главу республики Рамзана Кадырова. В ближайшее время будут предъявлены обвинения трем фигурантам дела: Азизу Альвиеву — бывшему охраннику Исы Ямадаева, экс-бойцу батальона «Восток» Беслану Закараеву и его соседу Шамхану Магомадову, пишет «Росбалт».

Все трое жителей региона, по данным издания, таинственным образом исчезли в мае 2016 года. «Однако, согласно материалам дела, их официальное задержание было оформлено только спустя почти восемь месяцев, в январе 2017 года», — пишет СМИ.

Как полагает источник издания, слушания по уголовному делу пройдут в особом порядке и могут уложиться в одно заседание. Таким образом, приговора можно ожидать уже в конце мая — начале июня.

Также не исключается возможность вынесения заочного приговора и Исе Ямадаеву. Как сообщалось, он был объявлен в международный розыск весной 2017 года. Однако, по данным Минобороны и СК РФ, Ямадаев «является действующим военнослужащим и находится под государственной защитой — как лицо, на которое неоднократно совершались покушения». Его местонахождение якобы известно центру госзащиты МВД РФ, поэтому лицом, скрывающимся от следствия, его считать нельзя.

Также из-за того, что он является действующим военнослужащим, уголовное производство должно вести военное следствие, а не гражданское.

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Ямадаев второй раз стал мнимым потерпевшим?

Как сообщало ИА REGNUM, попытка покушения на Рамзана Кадырова была осуществлена весной 2016 года. В резиденции главы Чечни было заложено мощное взрывное устройство, которое удалось вовремя обнаружить. Под подозрение в совершении этой попытки попал политик и бизнесмен Иса Ямадаев. Его братья депутат Госдумы РФ, Герой России Руслан Ямадаев и Герой России, командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев были убиты: один в 2008 году в Москве, а другой — в 2009 году в Дубае.

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