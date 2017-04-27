На Ставрополье раскрыто громкое убийство казака в Невинномысске в 2012 г

Ставрополь, , 13:12 — REGNUM Раскрыто громкое убийство казака Николая Науменко в Невинномысске (Ставропольский край), совершенное в 2012 году. Убийство вызвало волнение, приведшее к митингам в Невинномысске и социальному недовольству во всем регионе.

Главный подозреваемый по делу Висхан Акаев скрывался более четырёх лет, но был задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Шестого декабря 2012 года во время конфликта с двумя парнями казак был убит ударом ножа. Ставропольская полиция установила подозреваемых по делу, один из которых был задержан 11 апреля 2013 года, а второй сбежал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следственного комитета, убийство 25-летнего спортсмена произошло в ночь с 5 на 6 декабря возле клуба «Зодиак» Невинномысска. Там он пытался познакомиться с девушкой, но она пригласила двух знакомых Висхана и Магомеда Акаевых, с которыми у убитого завязался конфликт.

По данным следствия, Висхан Акаев не менее трех раз ударил казака ножом. Молодой человек умер в больнице от травмы бедренной артерии.

Против Акаева возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Убийство привело к ряду митингов в Невинномысске, во время которых люди требовали серьезного расследования и наказания преступников.

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