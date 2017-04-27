В больнице Челябинска охранники избили фельдшера
Мужчина госпитализирован
Челябинск, 27 апреля 2017, 12:40 — REGNUM В челябинской областной больнице №3 охранники избили фельдшера. 30-летний мужчина, представлявший «Службу перевозки пациентов», пришёл в приёмный покой, чтобы разместить информацию об организации, но охрана этому воспрепятствовала.
При этом, как сообщает издание LentaСhel, действия фельдшера были согласованы с администрацией больницы. По словам самого пострадавшего, охранники вместо того, чтобы проверить эту информацию, начали его избивать.
В больнице сейчас идёт внутренняя проверка. Как пишет издание «Урал-пресс-информ», фельдшер госпитализирован. Полиция начала проверку.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
NB!
27.04.17
Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
NB!
27.04.17
В ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
NB!
27.04.17
Удар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
NB!
27.04.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
NB!
27.04.17
Начнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги