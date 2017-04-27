В больнице Челябинска охранники избили фельдшера

Челябинск, , 12:40 — REGNUM В челябинской областной больнице №3 охранники избили фельдшера. 30-летний мужчина, представлявший «Службу перевозки пациентов», пришёл в приёмный покой, чтобы разместить информацию об организации, но охрана этому воспрепятствовала.

При этом, как сообщает издание LentaСhel, действия фельдшера были согласованы с администрацией больницы. По словам самого пострадавшего, охранники вместо того, чтобы проверить эту информацию, начали его избивать.

В больнице сейчас идёт внутренняя проверка. Как пишет издание «Урал-пресс-информ», фельдшер госпитализирован. Полиция начала проверку.