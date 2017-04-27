Убийством женщины-адвоката в Москве занялось управление особо важных дел

Москва, , 12:36 — REGNUM Уголовное дело, возбужденное в Москве после убийства адвоката Натальи Вавилиной передано в управление по расследованию особо важных дел, сообщили 27 апреля в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Уголовное дело по факту убийства адвоката на северо-востоке Москвы передано в управление по расследованию особо важных дел»,

— сообщили в пресс-службе.

Соответствующее поручение выдал глава Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — убийство и незаконный оборот оружия.

Напомним, убийство произошло вечером 26 апреля 2017 года в Москве в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Неизвестный выстрелил в Вавилову из огнестрельного оружия и скрылся.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Приметы злоумышленника установлены. Как сообщают СМИ, он попал на видео, которое записала установленная на доме камера видеонаблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вавилова занимала должность председателя коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».

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