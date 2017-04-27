В Подмосковье вводится особый противопожарный режим

Красногорск, , 12:25 — REGNUM Московская область готовится к пожароопасному периоду. 26 апреля состоялись учения по ликвидации природных пожаров, в которых участвовали более 500 специалистов и 70 единиц спецтехники, в том числе авиация МЧС России, сообщили в облправительстве.

За последние годы количество природных пожаров на территории Московской области снижается. Так, в прошлом году в Подмосковье произошло 154 природных пожара — это почти на 27% меньше, чем в 2015 году (210 пожаров).

Для предотвращения торфяных пожаров в Московской области было обводнено свыше 74 тыс. гектаров торфяников на наиболее пожароопасных торфяных участках. Благодаря этому риски возникновения масштабных торфяных пожаров в Московской области были значительно снижены.

В лесах Подмосковье пожароопасный период введен с 10 апреля. По состоянию на 26 апреля зафиксировано восемь очагов природных пожаров на незначительной площади, все они были оперативно ликвидированы в день возникновения.

С 1 мая особый противопожарный режим вводится на всей территории Московской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники инспекторы Минэкологии Московской области переходят на усиленный режим работы. Они будут отслеживать людей, которые жарят шашлыки в неположенных местах.