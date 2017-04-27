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В СКР опровергли сообщения о перегрузке разбившегося в Сочи Ту-154

Происшествия

Это не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела

Ту-154
Ту-154

Москва, 27 апреля 2017, 12:19 — REGNUM  Следственный комитет России заявил о несоответствии действительности сообщений СМИ о том, что причиной катастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем стала перегрузка, говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, это не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела. Окончательное решение по делу о крушении Ту-154 будет принято после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — сказала представитель СКР.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самолет Ту-154 вылетел из Сочи в Сирию 25 декабря с перегрузкой в 12 тонн: вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял более 110 тонн, писали СМИ.

Напомним, на пассажирском самолете Ту-154 Минобороны РФ летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, готовившиеся дать новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Вместе с ними в Сирию отправились журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа авиалайнера.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Разбившийся в Сочи Ту-154 рухнул в море из-за перегруженности

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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