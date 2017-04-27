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В Ярославле пожарный спас маму с младенцем

Происшествия

Он представлен к награде

Алексей Жилов
Иллюстрация: 76.mchs.gov.ru
Алексей Жилов

Ярославль, 27 апреля 2017, 11:53 — REGNUM  В Ярославле пожарный из пожарно-спасательной части № 4 Алексей Жилов вынес из горящего здания маму с младенцем. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском Управлении МЧС.

Пожар возник 19 апреля в квартире многоквартирного жилого дома. К месту пожара было выслано два отделения ПСЧ №4 во главе с помощником начальника караула старшим сержантом внутренней службы Алексеем Жиловым. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома. Задымление было настолько сильным, что жильцам верхних этажей было нечем дышать. Покинуть свои квартиры через лестничную клетку они уже не могли — дым заполнил весь подъезд.

«На балконе четвертого этажа женщина с младенцем на руках просила о помощи. Нужно было срочно спасать маму с малышом, но большое количество припаркованных возле дома автомобилей сильно осложняло работу. Пришлось добираться до пострадавших по лестнице», — сказал Алексей Жилов.

Пожарный принял решение совместно с водителем ПСЧ №4, установить выдвижную трехколенную лестницу для спасения людей. Поднявшись на максимальную высоту в окно 4-го этажа, проявив решительность, высокий профессионализм и отвагу, Алексей принял из рук матери задыхающегося младенца и передал ребенка на руки прибывшему к месту пожара начальнику ПСЧ №23. Тем временем водителю удалось установить автолестницу на балкон 4 этажа. Тогда Алексей вновь поднялся и спас мать малыша. Алексей Жилов представлен к ведомственной медали МЧС России «За отвагу на пожаре».

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