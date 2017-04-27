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42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Происшествия

Украинские войска четыре раза обстреливали ЛНР, в ДНР ВСУ обстреляли рабочих водонасосной станции

Постмайданная Украина
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Донецк, 27 апреля 2017, 11:55 — REGNUM  За прошедшие сутки в ЛНР украинские силовики стреляли четыре раза, в ДНР — 42 раза, сообщают 27 апреля донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Логвиново, пгт Калиново, Первомайску и Алмазной.

При обстреле украинские силовики использовали мины 120 мм и 82 мм калибра, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 42 раза. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

При обстреле украинской артиллерией Докучаевска был поврежден один многоквартирный дом.

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Помимо этого, украинские силовики обстреляли два автомобиля с рабочими насосной станции Южнодонбасского водовода из станкового противотанкового гранатомета СПГ, пулемета «Утес» и стрелкового оружия. Пострадавших нет.

По данным другой стороны, один украинский солдат погиб, еще шестеро ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 47 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Березового, Чермалыка.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Каменки, Майорского, Новгородского, Авдеевки, Песков, Троицкого, Новоалександровки, Попасной, Новозвановки.

Напомним, в 2017 году конфликт в Донбассе обострился. Войска Украины перешли в более активное наступление, увеличив число диверсионных актов на территории республик и количество обстрелов позиций ополченцев и населенных пунктов Донбасса.

Также с начала года радикалы объявили блокаду Донбасса, оккупировав все пути сообщения между Украиной и ДНР и ЛНР. В марте Киев объявил о решении запретить грузоперевозки между республиками и «незалежной», продолжив, таким образом, блокаду, объявленную националистами.

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