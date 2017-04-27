На юге Дагестана горел Самурский лес

Махачкала, , 11:41 — REGNUM Пожар в уникальном субтропическом Самурском лесу в Магарамкентском районе уже потушен. Огнем была охвачена территория площадью два гектара. К тушению был привлечен вертолет МЧС Ми-8. Как сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, информация о возгорании поступила 26 апреля в 17:30.

К тушению пожара были привлечены 40 человек и две единицы техники. Находящимся поблизости населенным пунктам ничего не угрожало. На данный момент пожар уже потушен. Горели в основном кустарники ежевики и мелкие деревья.

Самурский лес — уникальный природный заповедник, он находится в дельте реки Самур в Магарамкентском районе Дагестана. Это — единственный в России субтропический лиановый лес, где растут тысячи редких растений, часть которых входит в Красную книгу. Продолжение леса находится в Хачмазском районе Азербайджана. В России лес, который входит в Самурский государственный природный заказник, охраняется государством. На территории Самурского леса находятся семь населенных пунктов и три пограничные заставы.

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Местные жители с 2013 года, защищая лес, выступают против строительства водовода на территории заказника. По их мнению, это сооружение значительно ухудшит экологию, так как забор воды из-под земли приведет к высыханию леса. В свою очередь власти республики убеждают население в обратном: водовод должен обеспечить водой города Дербент и Избербаш.