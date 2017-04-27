В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров двух станций метро
Горожан попросили добраться до места назначения наземным транспортом
Екатеринбург, 27 апреля 2017, 11:18 — REGNUM Две станции Екатеринбургского метрополитена были закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом 27 апреля сообщает «Лайф».Утром пассажиры подземки сообщили сотрудникам полиции о сумке, найденной в одном из вагонов на станции «Ботаническая». Около 9 часов утра движение поездов в районе станции было остановлено, также перекрыли станцию «Чкаловская».
Пассажиров попросили покинуть метро и добраться до места назначения наземным транспортом. В 9:45 правоохранители сняли оцепление, движение поездов продолжилось.
Примечательно, что 27 апреля 1991 года считается официальной датой открытия Екатеринбургского метрополитена. Именно в этот день началось регулярное движение составов, хотя торжественный митинг состоялся днем раньше. Система метрополитена включает одну линию «Север-Юг» из девяти станций.
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