Пострадавших в авиапроисшествии на Камчатке иностранцев отпустили домой

Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM На Камчатке из главной больницы региона выписали иностранцев, которые 19 апреля пострадали при жесткой посадке вертолета на Мутновском вулкане. В результате происшествия у туристов переломы позвоночников, но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM врачи, они транспортабельны.

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По словам медиков, гражданин США и его коллега-турист из Франции, пожелали продолжить лечение дома.

«Им была оказан вся необходимая помощь. Для этого в краевой больнице есть все препараты и оборудование. Гражданин Франции сначала долетит до Москвы, оттуда — на родину, а за гражданином США прилетел отдельный самолет. Состояние у мужчин стабильное, позволяющее транспортировку», — пояснили в больнице.

Сейчас под присмотром врачей остается третий пострадавший — гражданин России. У него также перелом позвоночника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля группа туристов, в основном, иностранцев, отправилась на хели-ски (спуск по неподготовленной трассе) на Мутновский вулкан. Однако вертолет совершил жесткую посадку и завалился. Пострадали три человека, остальные продолжили путешествие. СКР возбудил и расследует дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна.