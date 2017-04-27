Вторая сорвавшаяся альпинистка на Эльбрусе погибла — МЧС

Нальчик, , 10:31 — REGNUM На Эльбрусе погибли двое альпинистов, совершавшие восхождение в связке: мужчина погиб на месте, девушка скончалась во время эвакуации, сообщили в поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

У женщины, пострадавшей при падении, пропал пульс во время эвакуации. Прибывшие на место врачи констатировали ее смерть.

Мужчина, шедший с ней в связке, погиб на месте. Напомним, очевидцы заметили падение двух альпинистов около 6:10 мск 27 апреля.

Для поиска и эвакуации пострадавших туристов были привлечены четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России. Погибшие были опытными спортсменами и гидами, они часто сопровождали на Эльбрусе альпинистов.

Жители Нальчика сорвались на высоте около 4,9 тыс. метров над уровнем моря. Они совершали восхождение в составе группы из четырех человек.

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